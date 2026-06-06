Кардиолог объяснила, когда «замирание» сердца становится опасным

Многие люди хотя бы раз в жизни чувствовали, как сердце на секунду «замирает», а затем бьёт сильнее. Кардиолог Ирина Тарасова в беседе с Life.ru объяснила, в каких случаях это безопасно, а когда требуется срочно бежать к врачу.

По словам специалиста, виной всему — экстрасистолы (внеочередные сокращения). Они бывают даже у абсолютно здоровых людей из-за стресса и недосыпа, кофеина, энергетиков, алкоголя, никотина, тревожности и переутомления.

«Особенно часто — на фоне хронического стресса», — уточняет врач.

Но иногда экстрасистолы сигнализируют о серьёзных болезнях: ишемии, гипертонии, миокардите, проблемах с щитовидной железой или электролитном балансе.

«Большое количество кофе, энергетиков, жиросжигателей и даже сосудосуживающих капель для носа может повышать риск перебоев», — предупреждает Тарасова.

Кардиолог назвала чёткие критерии для обязательного визита к специалисту:

перебои возникают часто;

они сопровождаются слабостью, головокружением, болью в груди, одышкой или обмороками.

Если этих симптомов нет, редкие «замирания» обычно не опасны.

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