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Врач назвала продукты, которые нужно есть в жару

Врач назвала продукты, которые нужно есть в жару
Врач назвала продукты, которые нужно есть в жару
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В жаркую погоду важно не только пить воду, но и корректировать рацион. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Ольга Уланкина в беседе с NEWS.ru рассказала, какие продукты помогут поддержать здоровье и восполнить потерю электролитов.

По словам эксперта, в жару особенно полезны:

  • бананы;
  • курага;
  • орехи;
  • столовая минеральная вода.

Эти продукты помогают восполнить недостаток электролитов, который возникает из-за обильного потоотделения.

Уланкина рекомендует воздержаться от кофе, алкоголя и тяжёлой жирной пищи, которые создают дополнительную нагрузку на организм в условиях высокой температуры.

Врач также напомнила о ключевых принципах поведения в зной. Так, нужно соблюдать питьевой режим — пить воду часто и равномерно в течение дня, по возможности перенести дела на улице на вечер. Если выходить на солнце необходимо, то следует надевать головной убор и пользоваться солнцезащитным кремом.

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