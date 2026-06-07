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Биолог рассказал, к каким опасным последствиям может привести отдых на траве

Биолог рассказал, к каким опасным последствиям может привести отдых на траве
Риски отдыха на траве
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Привычный летний отдых на траве может обернуться серьёзными проблемами с суставами и внутренними органами. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредил член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Пётр Чумаков.

Основную опасность представляют клещи, которых легко подхватить на газоне. Их укусы чреваты клещевым энцефалитом и болезнью Лайма.

«Эти заболевания вызывают боль в суставах, высокую температуру. Могут быть последствия на суставы, а затем — различные осложнения на внутренние органы», — пояснил Чумаков.

Насекомые забираются на верхушки травинок и поджидают жертву. Зацепившись за одежду, они незаметно перемещаются по телу в поисках уязвимых мест — чаще всего к голове и шее.

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