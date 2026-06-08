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Терапевт назвала продукты, разрушающие сосуды и сгущающие кровь

Терапевт назвала продукты, разрушающие сосуды и сгущающие кровь
Продукты разрушающие сосуды
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Они бьют по здоровью вен и артерий. Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с aif.ru перечислила продукты, которые негативно влияют на состояние сосудов и вязкость крови.

По словам специалиста, для поддержания здоровья кровеносной системы важно пить достаточное количество воды и включать в рацион сезонные овощи и фрукты. Однако есть категория продуктов, от которой лучше отказаться или свести употребление к минимуму.

«Лучше исключить из рациона различные полуфабрикаты и копчёности, колбасы, сосиски. Можно иногда есть подобные продукты в качестве лакомства, но не использовать как основное питание», — предупредила эксперт.

Кроме того, Чернышова посоветовала не злоупотреблять алкоголем и кофе. Эти напитки сильно обезвоживают организм, что приводит к повышению вязкости крови и создаёт дополнительную нагрузку на сосуды.

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