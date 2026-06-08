Врач объяснила, почему перед началом тренировок нужно проверить зрение

Тренировки в спортзале без обследования могут навредить сердцу, суставам и даже зрению. Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, руководитель направления профессионального развития ООО «Джонсон & Джонсон» Елена Корнилова в беседе с «Чемпионатом» призвала проверять зрение перед началом занятий. По её словам, даже незначительные нарушения фокусировки могут ухудшить координацию, снизить скорость реакции и привести к травмам.

Эксперт отмечает, что многие люди, нуждающиеся в коррекции зрения, избегают её во время занятий спортом, поскольку считают, что использовать линзы или очки будет неудобно. Однако это заблуждение.

«В условиях физической активности даже небольшой дискомфорт может влиять на координацию. Современные контактные линзы часто становятся более функциональным решением для активного образа жизни и дают возможность тренироваться без ограничений», — рассказала Корнилова.

Кроме того, визит к офтальмологу поможет правильно выбрать вид нагрузок. Например, при высокой степени миопии (близорукости) противопоказаны тяжёлая атлетика, бокс и другие виды спорта с риском сотрясений и резких подъёмов тяжестей.

Базовое обследование перед тренировками — нормальная мировая практика. Врачи советуют сдать общий анализ крови и биохимию, проверить уровень сахара и холестерина (это влияет на выносливость), а также сделать ЭКГ. Однако зрение редко попадает в список обязательных проверок, хотя напрямую влияет на качество и безопасность занятий, отмечает Корнилова.

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