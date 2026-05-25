Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Ринас Ахмадеев установил рекорд соревнования на Зеленоградском полумарафоне

Ринас Ахмадеев установил рекорд соревнования на Зеленоградском полумарафоне
Зеленоградский полумарафон
Комментарии

24 мая в Москве прошёл 28-й Зеленоградский полумарафон — один из старейших полумарафонов России. На старт вышли 2500 участников из разных регионов страны. Победителем дистанции 21,1 км стал Ринас Ахмадеев — рекордсмен России на 30 км и победитель Московского полумарафона. Спортсмен преодолел дистанцию за 1:03.04 и установил новый рекорд трассы. Предыдущий рекорд принадлежал Александру Васильеву (Чебоксары) — 1:03.50,30 — и держался с 2004 года.

Второе место занял Иван Панфёров (1:08.11), третьим стал Данил Мальцев (1:11.02). У женщин победительницей полумарафона стала Юлия Конякина (1:18.29). Второе место заняла Юлия Рыжанкова, третье — Евфросиния Солнцева.

Фото: Пресс-служба ZELRUN

На дистанции 10 км первым среди мужчин стал Андрей Стрижаков (29.15,78), вторым — Артём Цибак, третьим — Павел Адышкин. Среди женщин 10 км первой пробежала Александра Бородинова — 34.15,40. Вторая — Мария Семенцова, а третья — Валерия Жандарова.

Зеленоградский полумарафон проводится с 1997 года и считается одним из старейших полумарафонов России. С 2014 года старт организует команда ZELRUN. В 2026 году трасса прошла по Центральному проспекту Зеленограда — главной улице города — мимо знаковых объектов советского модернизма. На дистанции участников поддерживали 17 музыкальных и партнёрских точек.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Топ самых опасных поз и видов йоги. Как не навредить себе? Топ самых опасных поз и видов йоги. Как не навредить себе?
«Боюсь, что меня заменит ИИ»: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году? «Боюсь, что меня заменит ИИ»: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году?
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android