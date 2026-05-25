Ринас Ахмадеев установил рекорд соревнования на Зеленоградском полумарафоне

24 мая в Москве прошёл 28-й Зеленоградский полумарафон — один из старейших полумарафонов России. На старт вышли 2500 участников из разных регионов страны. Победителем дистанции 21,1 км стал Ринас Ахмадеев — рекордсмен России на 30 км и победитель Московского полумарафона. Спортсмен преодолел дистанцию за 1:03.04 и установил новый рекорд трассы. Предыдущий рекорд принадлежал Александру Васильеву (Чебоксары) — 1:03.50,30 — и держался с 2004 года.

Второе место занял Иван Панфёров (1:08.11), третьим стал Данил Мальцев (1:11.02). У женщин победительницей полумарафона стала Юлия Конякина (1:18.29). Второе место заняла Юлия Рыжанкова, третье — Евфросиния Солнцева.

Фото: Пресс-служба ZELRUN

На дистанции 10 км первым среди мужчин стал Андрей Стрижаков (29.15,78), вторым — Артём Цибак, третьим — Павел Адышкин. Среди женщин 10 км первой пробежала Александра Бородинова — 34.15,40. Вторая — Мария Семенцова, а третья — Валерия Жандарова.

Зеленоградский полумарафон проводится с 1997 года и считается одним из старейших полумарафонов России. С 2014 года старт организует команда ZELRUN. В 2026 году трасса прошла по Центральному проспекту Зеленограда — главной улице города — мимо знаковых объектов советского модернизма. На дистанции участников поддерживали 17 музыкальных и партнёрских точек.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.