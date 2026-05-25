В Воронеже впервые пройдёт фестиваль триатлона IRONSTAR

30 и 31 мая 2026 года в Воронеже впервые состоится фестиваль спорта IRONSTAR ВОРОНЕЖ 2026. Программа объединит триатлонные старты, забеги для всей семьи и юниорский акватлон.

Стартовый городок и зона ЭКСПО расположатся на Адмиралтейской площади у музея-корабля «Гото Предестинация». Маршруты соревнований пройдут по центральным локациям города: плавательный этап — в акватории реки Воронеж, велогонка — по набережной Массалитинова, а беговой этап — по Петровской набережной до Чернавского моста.

Программа фестиваля охватывает два дня и включает форматы для участников всех возрастов. 30 мая состоятся забеги для женщин – IRONLADY – и для мужчин – MANSTAR – на дистанции 5 км. Эти форматы объединят участников разного уровня подготовки — от тех, кто только начинает спортивный путь, до опытных бегунов.

В этот же день пройдут старты для детей и юниоров. Участники STARKIDS в возрасте от 0 до 12 лет выйдут на дистанции 500 м и 900 м, а молодые атлеты 13-15 лет примут участие в АКВАТЛОНЕ JUNIORSTAR. Им предстоит последовательно преодолеть 200 м плавания и 1 км бега.

31 мая состоятся основные триатлонные гонки: IRONSTAR 1/8, IRONSTAR 1/4 и IRONSTAR СУПЕРМИКС. Участники IRONSTAR 1/8 преодолеют 0,5 км плавания, 20 км велогонки и 5 км бега. Атлетам IRONSTAR 1/4 предстоит пройти 1 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега.

Самым продолжительным стартом фестиваля станет IRONSTAR СУПЕРМИКС. Участники последовательно пройдут две дистанции: сначала IRONSTAR 1/4, затем после перерыва — IRONSTAR 1/8. В сумме им предстоит преодолеть 1,5 км плавания, 60 км велогонки и 15 км бега. Итоговый результат будет определяться по суммарному времени прохождения двух этапов.

