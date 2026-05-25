Более 250 тысяч бегунов вышли на старт юбилейного «ЗаБега.РФ»

23 мая во всех регионах России состоялся 10-й крупнейший полумарафон страны с синхронным стартом «ЗаБег.РФ». Ровно в 9:00 мск на дистанцию 21,1 км по всей стране вышли одновременно более 200 тысяч человек. Самый массовый старт состоялся в Москве, собрав около 50 тысяч любителей спорта, что сделало его самым крупным беговым событием в истории России. Вместе с Россией дистанцию пробежали ещё более 38 стран мира. Там мероприятие прошло под названием One Run и собрало более 45 тысяч человек.

Самую длинную дистанцию – 21,1 км – бежали более 11 тысяч человек. Здесь развернулась настоящая борьба между профессиональными атлетами. Победителем стал Денис Чертыков с результатом 01:03.37, второе место занял Алексей Трошкин с результатом 01:04.37, а третье – Алексей Гущин (01:08.41). В женском зачёте первое место заняла Луиза Лега, став первой в истории трёхкратной чемпионкой «ЗаБега.РФ». Ее результат – 01:10.40. Второе место заняла Анастасия Деркач, третье – Марина Ковалёва (01:15.06).

На старт дистанции 10 км, традиционно ставшей одной из самых массовых среди бегунов, вышли 15 тысяч человек. Победители абсолютного зачёта – Ринас Ахмадеев с результатом 00:29.15 и Елена Седова с результатом 00:34.11.

Фото: Пресс-служба Лиги Героев

Кроме того, впервые в истории «ЗаБега» прошёл отдельный турнир для представителей СМИ, медиасообщества и блогосферы – Кубок медиа. На старт вышли более 60 представителей ведущих медиа страны. Победу одержали представители издания «Спорт-экспресс».

Самые массовые старты прошли в Москве (50 тысяч участников), Санкт-Петербурге (20 тысяч участников, Перми (6,5 тысячи участников), Новосибирске (5,2 тысячи участников) и Уфе (4,5 тысячи участников). Эти и другие города теперь претендуют на звание «Беговой столицы России». Город-победитель получает переходящий кубок, на котором выгравированы победители прежних лет.

