Легкоатлетические соревнования «Скорость» на стадионе прошли в «Лужниках»

24 мая на стадионе Южного спортивного центра Олимпийского комплекса «Лужники» прошли легкоатлетические соревнования «Скорость». Участники проверили себя на дистанциях 100 м, 400 м и 800 м памяти И. Б. Подъяловской, а также в обратной шведской эстафете 800-400-200-100 м.

Для юных спортсменов от четырёх до 13 лет в рамках события прошёл Детский забег на 60 м. Событие состоялось при поддержке правительства Москвы и департамента спорта города Москвы.

В этом году в соревнованиях приняли участие около тысячи спортсменов. В течение дня для них прошли открытые мастер-классы по старту с колодок и эстафетному бегу. Программу дополнили мастер-класс и конкурсный зачёт по прыжкам в длину.

Результаты соревнований «Скорость» на дистанции 100 м

Мужчины

  1. Андрей Евтеев — 10,51
  2. Нугзар Ломидзе — 10,92
  3. Семён Синичкин — 11,09

Женщины

  1. Елена Тырлова — 12,40
  2. Анастасия Емельянова — 12,53
  3. Полина Крупенкова — 12,65

Результаты соревнований «Скорость» на дистанции 400 м

Мужчины

  1. Николай Дудин — 48,63
  2. Сергей Челагин — 50,37
  3. Михаил Клец — 50,52

Женщины

  1. Екатерина Этина — 55,84
  2. Екатерина Сафонова — 57,48
  3. Мария Рожинская — 57,48

Результаты соревнований «Скорость» на дистанции 800 м памяти И. Б. Подъяловской

Мужчины

  1. Максим Филимонов — 1.54,15
  2. Данил Максимов — 1.54,55
  3. Иван Поленин — 1.54,73

Женщины

  1. Екатерина Самуйлова — 2.07,60
  2. Юлия Зубарева — 2.10,14
  3. Александра Кочергина — 2.12,06

Результаты соревнований «Скорость» в обратной шведской эстафете 800-400-200-100 м

  1. KORENNOFF PRO — 3:20.76
  2. Школа бега «Чемпион» — 3:24.19
  3. КОРЕННОФФ PRO Бег — 3:26.34

23 мая в «Лужниках» состоялся финальный, V этап Студенческого кубка Бегового сообщества сезона-2025/2026. Победителем этапа стала команда РУС «ГЦОЛИФК». Второе и третье места заняли команды МГУ им. М. В. Ломоносова и РУДН соответственно.

По итогам всех этапов победителем шестого сезона Студенческого кубка Бегового сообщества стала команда РУС «ГЦОЛИФК». Второе место заняла команда МГУ им. М. В. Ломоносова, третье — команда РУДН.

