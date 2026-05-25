Легкоатлетические соревнования «Скорость» на стадионе прошли в «Лужниках»

24 мая на стадионе Южного спортивного центра Олимпийского комплекса «Лужники» прошли легкоатлетические соревнования «Скорость». Участники проверили себя на дистанциях 100 м, 400 м и 800 м памяти И. Б. Подъяловской, а также в обратной шведской эстафете 800-400-200-100 м.
Для юных спортсменов от четырёх до 13 лет в рамках события прошёл Детский забег на 60 м. Событие состоялось при поддержке правительства Москвы и департамента спорта города Москвы.
В этом году в соревнованиях приняли участие около тысячи спортсменов. В течение дня для них прошли открытые мастер-классы по старту с колодок и эстафетному бегу. Программу дополнили мастер-класс и конкурсный зачёт по прыжкам в длину.
Результаты соревнований «Скорость» на дистанции 100 м
Мужчины
- Андрей Евтеев — 10,51
- Нугзар Ломидзе — 10,92
- Семён Синичкин — 11,09
Женщины
- Елена Тырлова — 12,40
- Анастасия Емельянова — 12,53
- Полина Крупенкова — 12,65
Результаты соревнований «Скорость» на дистанции 400 м
Мужчины
- Николай Дудин — 48,63
- Сергей Челагин — 50,37
- Михаил Клец — 50,52
Женщины
- Екатерина Этина — 55,84
- Екатерина Сафонова — 57,48
- Мария Рожинская — 57,48
Результаты соревнований «Скорость» на дистанции 800 м памяти И. Б. Подъяловской
Мужчины
- Максим Филимонов — 1.54,15
- Данил Максимов — 1.54,55
- Иван Поленин — 1.54,73
Женщины
- Екатерина Самуйлова — 2.07,60
- Юлия Зубарева — 2.10,14
- Александра Кочергина — 2.12,06
Результаты соревнований «Скорость» в обратной шведской эстафете 800-400-200-100 м
- KORENNOFF PRO — 3:20.76
- Школа бега «Чемпион» — 3:24.19
- КОРЕННОФФ PRO Бег — 3:26.34
23 мая в «Лужниках» состоялся финальный, V этап Студенческого кубка Бегового сообщества сезона-2025/2026. Победителем этапа стала команда РУС «ГЦОЛИФК». Второе и третье места заняли команды МГУ им. М. В. Ломоносова и РУДН соответственно.
По итогам всех этапов победителем шестого сезона Студенческого кубка Бегового сообщества стала команда РУС «ГЦОЛИФК». Второе место заняла команда МГУ им. М. В. Ломоносова, третье — команда РУДН.
