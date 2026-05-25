DDX Fitness FEST пройдёт в Москве 25 и 26 июля

Юбилейный пятый фестиваль DDX Fitness FEST пройдёт 25 и 26 июля в музее-заповеднике «Коломенское». В программе — два дня интенсивных и необычных форматов: Zumba, BODYBALLET, самая масштабная йога-практика, высокоинтенсивное боевое занятие DDX Combat, танцевальный баттл, караоке-вечеринка и фитнес-рейв.

Для гостей также будут работать семейные развлекательные зоны, фудкорт и площадки здорового питания. Одним из хедлайнеров фестиваля станет популярная поп-исполнительница Мари Краймбрери, имена ещё двух звёздных участников организаторы объявят позднее.

В этом году в рамках фестиваля будет организовано более ​150 активностей — каждый найдёт занятие по душе — от высокоинтенсивных и функциональных форматов до спокойных, таких как йога. Кроме того, на мероприятии будут работать фудкорт и зоны отдыха.

Посетителей ждут открытые занятия с топ‑тренерами и блогерами, отдельные зоны для танцев, кардио и духовных практик. В образовательной части фестиваля — сессии о питании, восстановлении и фитнес-психологии. Каждый гость сможет выбрать формат, который соответствует его интересам и дает возможность погрузиться в фитнес-культуру.

Для тех, кто хочет отдохнуть, подготовлены необычные зоны. Можно запустить воздушного змея, посетить антистресс-зону, оставить свой след в арт-пространстве и даже попробовать виртуальную греблю или VR-гольф.

Музыкальная сцена сохранит статус одной из главных точек притяжения на фестивале — в разные годы на ней выступали Полина Гагарина, Диана Арбенина и «Ночные снайперы», Artik & Asti, DJ SMASH, JONY и многие другие. Полный музыкальный состав этого года пока в секрете, но уже известно, что 26 июля хедлайнером станет Мари Краймбрери.

