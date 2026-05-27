Чемпионка НБА Евгения Белякова рассказала, чего боятся спортсмены после завершения карьеры

Чемпионка НБА Евгения Белякова рассказала в интервью «Чемпионату», чего боятся спортсмены после завершения карьеры. По её словам, многие переживают, что не смогут найти своё место, уходя из профессионального спорта.

«Во-вторых, большой страх — встретиться с самим собой один на один. В команде тебя постоянно окружают люди. Девочка в номере, девочки на тренировке, куча народу на играх. В-третьих, как начать новую жизнь самой? С 17 лет меня водили и говорили: «Делай так, делай так». И мне было не до того — нравится мне, не нравится. Я делала, что была должна, как могла, как говорили все вокруг. А когда никуда не надо — никто не говорит, как надо», — сказала спортсменка.

Белякова после завершения карьеры нашла себя в бизнесе. Она открыла и развивает онлайн-проект «Азбука баскетбола».

Интервью с Евгенией Беляковой выйдет на сайте «Чемпионата» сегодня в 13:15 мск.

