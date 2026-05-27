Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Чемпионка НБА Евгения Белякова рассказала, чего боятся спортсмены после завершения карьеры

Чемпионка НБА Евгения Белякова рассказала, чего боятся спортсмены после завершения карьеры
Евгения Белякова
Комментарии

Чемпионка НБА Евгения Белякова рассказала в интервью «Чемпионату», чего боятся спортсмены после завершения карьеры. По её словам, многие переживают, что не смогут найти своё место, уходя из профессионального спорта.

«Во-вторых, большой страх — встретиться с самим собой один на один. В команде тебя постоянно окружают люди. Девочка в номере, девочки на тренировке, куча народу на играх. В-третьих, как начать новую жизнь самой? С 17 лет меня водили и говорили: «Делай так, делай так». И мне было не до того — нравится мне, не нравится. Я делала, что была должна, как могла, как говорили все вокруг. А когда никуда не надо — никто не говорит, как надо», — сказала спортсменка.

Белякова после завершения карьеры нашла себя в бизнесе. Она открыла и развивает онлайн-проект «Азбука баскетбола».

Интервью с Евгенией Беляковой выйдет на сайте «Чемпионата» сегодня в 13:15 мск.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Как советский биолог Владимир Демихов перевернул мировую медицину Как советский биолог Владимир Демихов перевернул мировую медицину
Можно ли повысить продуктивность с помощью таймера и президентских приёмов? Можно ли повысить продуктивность с помощью таймера и президентских приёмов?
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android