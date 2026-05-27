Чемпионка НБА Белякова назвала спортивные качества, которые помогают ей строить бизнес

Чемпионка НБА Евгения Белякова назвала в интервью «Чемпионату» спортивные качества, которые помогают ей строить бизнес. Баскетболистка подчеркнула, что старается по-максимуму проживать все эмоции и вкладываться в развитие.

«Живость и энергия, вообще любовь, желание получать эмоции от дела, которым ты занимаешься, как это было в спорте. Я получала огромные эмоции от игры. И, наверное, желание получать такие же классные эмоции от своего дела, вот это я принесла из спорта в бизнес. Честность, как я говорила, тоже», — сказала спортсменка.

Евгения добавила, что любой спортсмен, который добился чего-то в карьере, имел цель. Аналогично и в бизнесе. После ухода из профессионального спорта Белякова сфокусировалась на развитии собственного дела. Она открыла онлайн-проект «Азбука баскетбола».

