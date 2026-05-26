Дерматоловенеролог рассказала, нужно ли менять уход за кожей летом

Дерматоловенеролог АО «Медицина» Елизавета Шухман рассказала в беседе с «Чемпионатом», нужно ли менять уход за кожей летом. По словам врача, в этом есть смысл, однако важна адаптивность. Например, можно заменить плотные питательные кремы на эмульсии, флюиды или гелевые текстуры.

«Ищите в составе гиалуроновую кислоту, ниацинамид, пантенол и церамиды. Они увлажняют, снимают покраснения и восстанавливают барьер без эффекта липкой плёнки. Отложите ретинол и высокие концентрации AHA/BHA-кислот на вечер. Днём они истончают роговой слой», — сказала эксперт.

При выборе проверяйте пометку «некомедогенно» и отсутствие спирта в начале списка ингредиентов. Наносите защиту за 15 минут до выхода и давайте средству впитаться перед макияжем. Летний уход строится на дисциплине, а не на сложных ритуалах. Защита, мягкое очищение и водный баланс работают в связке. Следуйте этим правилам, чтобы сохранить здоровье кожи и снизить риск возрастных изменений. Профилактика всегда эффективнее коррекции последствий.

