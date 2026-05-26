Психотерапевт рассказала, что такое посттравматическое стрессовое расстройство

Что такое ПТСР
Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала «Чемпионату», что такое посттравматическое стрессовое расстройство. ПТСР — это не слабость и не «характер испортился», а специфическая реакция психики на сильное травмирующее событие. Речь идёт о ситуациях, когда человек сталкивается с угрозой жизни или безопасности — своей или близких: аварии, насилие, стихийные бедствия, военные действия, тяжёлые медицинские вмешательства.

«В норме психика постепенно «переваривает» пережитое, и человек, хоть и с болью, но идёт дальше. При ПТСР этот процесс как будто обрывается: человек застревает в прошлом, а травма раз за разом «проигрывается» в теле и мыслях. Эмоции как будто зацикливаются: вспышки паники, навязчивые воспоминания, кошмары, избегание всего, что напоминает о событии, и ощущение, что жизнь разделилась на «до» и «после», а будущего «после» как будто нет», — сказала эксперт.

В остром периоде — примерно в первый месяц после травмы — с человеком чаще работает кризисный психолог: помогает пережить шок, обеспечивает базовую эмоциональную и информационную поддержку. Травмотерапевт подключается позже, когда становится ясно, что симптомы не уходят, а напряжение и ощущение бессилия только усиливаются.

