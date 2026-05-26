Семейный фестиваль «Спортлэнд» пройдёт в Москве 6 и 7 июня

6 и 7 июня на стадионе «Искра» состоится Семейный фестиваль «Спортлэнд», посвящённый Международному дню защиты детей. В основе фестиваля лежит простая, но глубокая идея: семья — это не просто родственные связи. Семья — это команда, где каждый поддерживает другого, разделяет радость движения и вместе проживает победы и вызовы.

«Спортлэнд» ежегодно проводится в начале лета. Это настоящий праздник спорта и энергии для детей и взрослых. Фестиваль объединяет на одной площадке более 100 активностей: разнообразные виды спорта и досуга. На всех площадках работают профессиональные тренеры и инструкторы, которые помогут получить базовые навыки и представление о видах спорта.

Гости смогут пройти традиционный игровой маршрут «Спорт как игра» и испытать себя в 25+ необычных активностях: от регби и фехтования до игры в юкигассен и мини-ориентирования. Новинки фестиваля – симулятор сноубординга, настольный теннис, VR-направление, чир-спорт, а также эстафета «Я люблю спорт». Ещё одна интересная активность — «Игры народов мира», где можно попробовать шаффлборд, жульбак, корн-холл, новус, рашфор, кульбутто, клацк и многое другое.

Также в программе встречи с чемпионами и амбассадорами Семейного фестиваля «Спортлэнд» – Светланой Журовой, Софьей Великой, Марией Киселёвой, Артуром Далалояном, Александром Панжинским. У гостей будет возможность посетить площадки партнёров Фестиваля, в том числе спортивных федераций, клубов и организаций из мира спорта, и посмотреть шоу-программу на главной сцене.

Фестиваль входит в Единый календарный план Департамента спорта города Москвы и проводится в рамках реализации нацпроекта «Семья» и государственной программы «Спорт России».

