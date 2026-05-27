Забег «Здравствуй, лето!» пройдёт в Москве 31 мая. Локация — «Парк Акведук». Стартовый городок будет расположен у Храма Кирилла и Мефодия.

В программе несколько дистанций на выбор. Взрослые участники смогут попробовать себя на маршрутах 2 км, 3 км, 5 км, 7 км. Для детей организаторы подготовили старты на 300 м и 500 м.

Расписание

8:30 — 9:40 – регистрация, выдача стартовых пакетов;

9:40 — 9:50 — окончание регистрации участников, инструктаж;

10:00 – старт на дистанцию 300 метров;

10:05 – старт на дистанцию 500 метров;

10:10 — старт на дистанцию 1 км;

10:15 — старт на дистанции 2 км, 3 км, 5 км, 7 км;

12:00 — закрытие финиша.

К участию в забеге допускаются все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, способные пробежать выбранную дистанцию.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.