Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Забег «Здравствуй, лето!» пройдёт в Москве 31 мая

Забег «Здравствуй, лето!» пройдёт в Москве 31 мая
Забег «Здравствуй, лето!»
Комментарии

Забег «Здравствуй, лето!» пройдёт в Москве 31 мая. Локация — «Парк Акведук». Стартовый городок будет расположен у Храма Кирилла и Мефодия.

В программе несколько дистанций на выбор. Взрослые участники смогут попробовать себя на маршрутах 2 км, 3 км, 5 км, 7 км. Для детей организаторы подготовили старты на 300 м и 500 м.

Расписание

  • 8:30 — 9:40 – регистрация, выдача стартовых пакетов;
  • 9:40 — 9:50 — окончание регистрации участников, инструктаж;
  • 10:00 – старт на дистанцию 300 метров;
  • 10:05 – старт на дистанцию 500 метров;
  • 10:10 — старт на дистанцию 1 км;
  • 10:15 — старт на дистанции 2 км, 3 км, 5 км, 7 км;
  • 12:00 — закрытие финиша.

К участию в забеге допускаются все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, способные пробежать выбранную дистанцию.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
«Мужской климакс»: как протекает и почему поражает молодых «Мужской климакс»: как протекает и почему поражает молодых
Корочки в носу могут быть симптомом серьёзного заболевания: разбор врача Корочки в носу могут быть симптомом серьёзного заболевания: разбор врача
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android