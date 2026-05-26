VK Fest представил социальные инициативы 2026 года

VK Fest представил социальные инициативы 2026 года
VK Fest обеспечит доступную среду для маломобильных посетителей, расширит перевод на русский жестовый язык, поможет гостям отказаться от лишнего пластика, организует раздельный сбор отходов, а материалы застройки передаст в приюты для животных. Программа «Добрых билетов» поддержит благотворительные фонды во всех городах.

Для глухих и слабослышащих людей на главной сцене в Москве будут работать переводчики русского жестового языка. Трансляция с переводом от Маргариты Старцевой, Катерины Кононенко и Марии Зизиной пройдёт на экранах сцены и онлайн — в сообществе VK Fest «ВКонтакте». В прошлом году на жестовый язык перевели более 200 треков, трансляцию на РЖЯ посмотрели 3,4 млн раз.

Для гостей с нейроотличиями создадут социальные истории. Это короткие иллюстрированные рассказы, которые помогут подготовиться к событию: узнать, как проходит фестиваль и где получить помощь на площадке. Команда VK Fest разработала такие материалы для взрослых и детей. Карта сенсорной безопасности покажет, где можно отдохнуть от громких звуков, световых и других стимулов.

В комнатах сенсорной разгрузки гостям доступны игрушки-антистресс и всё необходимое, чтобы расслабиться. Посетители смогут воспользоваться шумоподавляющими наушниками — чтобы контролировать громкость музыки по своим ощущениям и комфортно находиться на выступлениях.

На фестивале будут организованы точки сбора сырья для переработки. Алюминиевые банки, пластиковые бутылки и стаканы можно будет сдать — положить их в контейнеры у фудкортов и зон с активностями. Рекламные баннеры, деревянный брус и напольный ковролин с фестиваля передадут в приюты для бездомных животных. Их используют для благоустройства территории, ремонта, строительства и утепления вольеров.

При покупке билетов на VK Fest можно выбрать «Добрый билет». Его стоимость на 100 рублей выше стандартного — эти средства поступят проверенным фондам с благотворительной платформы VK Добро.

