VK Fest представил социальные инициативы 2026 года

VK Fest обеспечит доступную среду для маломобильных посетителей, расширит перевод на русский жестовый язык, поможет гостям отказаться от лишнего пластика, организует раздельный сбор отходов, а материалы застройки передаст в приюты для животных. Программа «Добрых билетов» поддержит благотворительные фонды во всех городах.

Для глухих и слабослышащих людей на главной сцене в Москве будут работать переводчики русского жестового языка. Трансляция с переводом от Маргариты Старцевой, Катерины Кононенко и Марии Зизиной пройдёт на экранах сцены и онлайн — в сообществе VK Fest «ВКонтакте». В прошлом году на жестовый язык перевели более 200 треков, трансляцию на РЖЯ посмотрели 3,4 млн раз.

Для гостей с нейроотличиями создадут социальные истории. Это короткие иллюстрированные рассказы, которые помогут подготовиться к событию: узнать, как проходит фестиваль и где получить помощь на площадке. Команда VK Fest разработала такие материалы для взрослых и детей. Карта сенсорной безопасности покажет, где можно отдохнуть от громких звуков, световых и других стимулов.

В комнатах сенсорной разгрузки гостям доступны игрушки-антистресс и всё необходимое, чтобы расслабиться. Посетители смогут воспользоваться шумоподавляющими наушниками — чтобы контролировать громкость музыки по своим ощущениям и комфортно находиться на выступлениях.

На фестивале будут организованы точки сбора сырья для переработки. Алюминиевые банки, пластиковые бутылки и стаканы можно будет сдать — положить их в контейнеры у фудкортов и зон с активностями. Рекламные баннеры, деревянный брус и напольный ковролин с фестиваля передадут в приюты для бездомных животных. Их используют для благоустройства территории, ремонта, строительства и утепления вольеров.

При покупке билетов на VK Fest можно выбрать «Добрый билет». Его стоимость на 100 рублей выше стандартного — эти средства поступят проверенным фондам с благотворительной платформы VK Добро.

