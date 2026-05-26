Пикник Афиши объявил третью волну артистов

В этом году Пикник полностью меняет формат и впервые в истории превратится в концептуальный луна-парк под открытым небом со светящимися аттракционами в стилистике кино, ароматом сахарной ваты и безграничной фантазией художников.

20 июня на исторической площадке фестиваля в музее-парке «Коломенское» в Москве на четырёх сценах выступят Zoloto, Мальбеэк х Сюзанна, passmurny, Элли на маковом поле, а также секретный гость, который станет приятным сюрпризом фестиваля.

Также на фестивале состоятся два шоукейса:

«Заря» – редакция «Афиши Daily» отобрала музыкантов, в которых видит свет и слышит будущее российской музыки. Это ироничный хип-хоп под умную электронику «Академический отпуск», джаз-модерн Illo.Trio, поп-вайбы нулевых от певицы Ada, акустический шик Хацкевича, поп-авангард «Два обреза», интеллигентский электропоп Isentie, эмоциональный и жутко громкий гитарный поп «Твои кошмары», ироничное и остроязычное инди «Собачий Lie», молодая и накатывающая волна столичного хип-хопа – the pak, Parfumeur, Тейстлув и Sleepyforever, а также поп-панк и эмо на грани света и печали «Дела поважнее».

«Тихий ход» – продюсер и арт-директор проектов KUZNYAHOUSE и важная фигура электронной музыки в России Kito Jempere (Кирилл Сергеев) собирает близких по духу артистов, чтобы сыграть с ними диджей-сет ненавязчивой мягкой электроники. Среди артистов – программный арт-директор московского CRUISE Таня Андрианова, диджей Марк Щедрин и Lipelis.

