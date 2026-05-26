Стартует второй сезон танцевального чемпионата FAME TO FLAME

Танцевальный чемпионат FAME TO FLAME запускает второй сезон. Проект продолжает развивать танцевальное направление в России, объединяя участников разного уровня подготовки — от тех, кто только ищет свой стиль, до профессионалов, которые выступают и соревнуются на высоком уровне.

Во втором сезоне принять участие могут представители разных возрастных категорий — малыши (до 7 лет), дети (7-13), юниоры (12-18 лет), взрослые (16+). При этом все они будут распределены на группы в зависимости от уровня профессиональной подготовки (начинающие, продолжающие, профессионалы) и количества участников в команде (до 10 человек и 10 и более). Также предусмотрена отдельная категория для солистов разных возрастов (дети, юниоры, взрослые).

В этом сезоне состоятся четыре офлайн-чемпионата среди начинающих и продолжающих танцоров:

Екатеринбург (24-25 октября, MTC Live Hall)

Краснодар (7-8 ноября, Стань Чемпионом)

Красноярск (28-29 ноября, Гранд Холл Сибирь)

Москва (19-20 декабря, Международный центр бокса)

Также в Москве пройдёт чемпионат Fame to Flame ПРО для профессиональных танцоров.

Профессиональные команды в возрастах дети, юниоры и взрослые, победившие в региональных чемпионатах, получат приглашение на бесплатное участие и сертификаты на поездку на Fame to Flame ПРО в Москву.

