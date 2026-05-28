Эксперт объяснила, почему хочется бросить тренировки после первой же недели

Что делать, если хочется бросить тренировки
Преподаватель фитнес-школы Evotren Анна Мацкевич объяснила «Чемпионату», почему хочется бросить тренировки после первой же недели. По её словам, многие ошибочно сопоставляют хороший спортивный старт с началом нового жизненного этапа. Эти ожидания вскоре рушатся о реальные заботы, быт, работу и другие повседневные задачи.

«Если после хорошего старта вам вдруг стало тяжелее, это совершенно не значит, что с вами что-то не так. Это значит лишь то, что пора перестать держаться на одном вдохновении и начать выстраивать реальную опору, внедрять спокойный ритм, делать понятные шаги, разрешать себе живые неидеальные недели. И самое важное — сохранить готовность не бросать начатое только потому, что вы уже не летите вперёд так же эффектно, как в первые дни», — посоветовала эксперт.

Цель совершенно не в том, чтобы провести одну идеальную неделю на силе воли. Задача заключается в том, чтобы выстроить ритм, который способен пережить неидеальные дни. Поэтому оценивать себя по первой красивой неделе бессмысленно. Гораздо полезнее смотреть на ситуацию иначе и честно спрашивать себя, что из этой активности получится повторять дальше даже в самый загруженный период, а не только на волне мотивации.

