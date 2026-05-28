Инфекционист назвал вероятность возникновения эпидемии кори

Инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов рассказал в беседе с «Чемпионатом», какова вероятность возникновения эпидемии кори в ближайшие годы. По его словам, такой вариант развития событий не исключён в течение трёх-пяти лет. Врач объяснил, что один больной корью в восприимчивой среде заражает до 18 человек. Даже локальное снижение охвата в отдельных школах запускает каскад.

«Не назову точные даты или города следующих вспышек — эпидемиология оперирует вероятностями, а не предсказаниями. Но математические модели однозначно показывают: при охвате вакциной ниже 80% населения для кори локальные вспышки становятся статистически неизбежными в течение двух-четырёх лет. Иммунная память, формируемая прививками, сохраняется 10-летиями, даже если уровень антител в крови снижается. Это объясняет, почему ревакцинация в зрелом возрасте часто требует одной дозы для быстрого восстановления защиты», — сказал эксперт.

Практический алгоритм: не ориентируйтесь на непроверенные источники, обсудите с инфекционистом индивидуальный календарь прививок, при контакте с больным в первые 72 часа возможна экстренная иммунопрофилактика. Вакцинация не даёт 100% гарантии, но снижает вероятность тяжёлого течения, реанимации и летального исхода на порядки.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.