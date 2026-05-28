Забег «Северное Бутово» пройдёт в Москве 3 июня. Место старта будет располагаться между детской площадкой и Малым Качаловским прудом. Пробежать можно несколько дистанций, от 5 км до 42,2 км.

Трасса проходит по Бутовскому парку. Основное покрытие трассы — асфальт. Длина круга составляет примерно 1560 метров. Точная длина круга, а также их количество для каждой дистанции будут озвучены перед стартом.

Время стартов спортсмены выбирают сами, во сколько им удобно, согласно расписанию. Количество участников ограничено и в отдельных случаях составит не более 20 человек. Все финишёры будут награждены памятными медалями с логотипом района, где проходит событие. Отдельного награждения не предусмотрено. По результатам марафона будет сформирован единый финишный протокол.

