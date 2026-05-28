Терапевт рассказала, когда кашель должен насторожить

Терапевт АО «Медицина» Светлана Бурнацкая рассказала «Чемпионату», когда кашель должен насторожить. Она объяснила, что кашель, одышка, свистящее дыхание и стеснение в груди могут встречаться при астме, бронхите и аллергии, поэтому по одним только ощущениям понять, что именно происходит с лёгкими, практически невозможно.

В реальной практике врачи нередко ориентируются не только на набор симптомов, но и на их длительность, триггеры и результаты обследований, а при обострении базовое лечение в этих трёх ситуациях часто оказывается очень похожим (ингаляционные бронхолитики, иногда — стероиды).

«Есть несколько «красных флагов», при которых нельзя заниматься самолечением: нарастающая одышка, чувство нехватки воздуха, свистящее дыхание, стеснение или боль в груди, кашель, который продолжается неделями, особенно с повторяющимися эпизодами свистов. В таких случаях важно как минимум обратиться к терапевту или пульмонологу, а при резком ухудшении дыхания — вызывать скорую помощь», — сказала эксперт.

Правильный диагноз позволяет не только легче перенести обострение, но и подобрать долгосрочную терапию, которая контролирует воспаление в дыхательных путях и снижает риск тяжёлых приступов.

