На территории «Лужников» в четвёртый раз откроется Беговой центр

1 июня на территории Южного спортивного центра ОК «Лужники» Департамент спорта города Москвы и Беговое сообщество в четвёртый раз откроют Беговой центр. В этом году он будет работать до конца сентября.

В Беговом центре будет три основные зоны. Две из них — тренировочные: дорожки на стадионе, рассчитанные на одновременные занятия до 200 человек, где можно будет тренироваться с использованием специального оборудования, а также зона ОФП и растяжки. Третья, сервисная зона, будет включать раздевалки и камеры для хранения вещей — ей можно будет воспользоваться отдельно. В день услугами Бегового центра смогут пользоваться около полутора тысяч человек.

В новом сезоне гостей Бегового центра вновь ждёт насыщенная программа: беговые тренировки, занятия по ОФП и растяжке, встречи с известными спортсменами, лекции и паблик-токи. Расписание будет включать форматы для бегунов разного уровня — от новичков до опытных любителей.

Каждый день здесь будут проходить занятия с тренерами Бегового сообщества — на них необходимо записываться отдельно. В зоне ОФП и растяжки можно будет заниматься самостоятельно, со своим тренером или присоединиться к мастер-классам и тренировкам от Бегового сообщества.

Посещение Бегового центра — бесплатное, однако необходима предварительная регистрация. В будние дни центр будет работать с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00, а в выходные — с 07:00 до 13:00.

