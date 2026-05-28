Терапевт объяснила, может ли переедание провоцировать инфаркт

Терапевт Светлана Каневская объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», может ли переедание провоцировать инфаркт. По словам врача, риск развития инфаркта повышается в первые час-два после тяжёлой еды — это доказано в клинических исследованиях.

«Это связано не столько с калориями, а сколько с развитием острой гемодинамической и метаболической нагрузки на пациента с ограниченным коронарным резервом. Дело в том, что сосуд, в котором есть атеросклеротическая бляшкa, не способен расширяться, чтобы улучшить кровоток», — сказала эксперт.

Каневская добавила, что после обильного приёма пищи увеличивается частота сердечных сокращений, сердечный выброс и повышается активность симпатической нервной системы.

