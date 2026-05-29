Врач рассказала, почему в период отпусков повышается риск инфаркта даже у здоровых людей

Терапевт Светлана Каневская рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», почему в период отпусков повышается риск инфаркта. По её словам, причина кроется в бесконтрольном употреблении тяжёлой пищи и алкоголя.

«Я как доктор своим пациентам всегда говорю, что лучше вообще не употреблять. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями алкоголь даже в небольших дозах повышает риск развития аритмии, гипертонического криза, инсульта, фибрилляции предсердий и сердечно-сосудистых катастроф», — сказала врач.

На этом фоне часто развивается повышенное артериальное давление, которое может сразу дебютировать гипертоническим кризом. А любой гипертонический криз может закончиться инсультом или инфарктом. Часто это приводит к разрыву «спящей» аневризмы в головном мозге, а это закончится геморрагическим инсультом.

