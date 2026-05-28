Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Забег «Сметанино-марафон» пройдёт в Вологодской области 6 июня

Забег «Сметанино-марафон» пройдёт в Вологодской области 6 июня
«Сметанино-марафон»
Комментарии

Забег «Сметанино-марафон» пройдёт в Вологодской области 6 июня. Путь пролегает по исторической дороге, по которой 250 лет назад Михаил Ломоносов шёл пешком в Москву.

Любителей бега ждут дистанции от 5 до 42 км, скандинавская ходьба и массовый старт на 1000 м. В этом году в рамках старта также пройдёт трейловый маршрут на 25 км.

Участники смогут попробовать свои силы в двух форматах. Организаторы предлагают классический забег по дороге с твёрдым покрытием или бег по лесам и тропам вдоль реки Ваги. Рельеф — равнинный. Набор высоты на 42 км — не более 100 м.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Как не схлопотать инфаркт в отпуске и на шашлыках: простые советы от врачей Как не схлопотать инфаркт в отпуске и на шашлыках: простые советы от врачей
Где настоящее фото, а где проделки нейросетей? Тест Где настоящее фото, а где проделки нейросетей? Тест
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android