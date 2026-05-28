Забег «Сметанино-марафон» пройдёт в Вологодской области 6 июня. Путь пролегает по исторической дороге, по которой 250 лет назад Михаил Ломоносов шёл пешком в Москву.

Любителей бега ждут дистанции от 5 до 42 км, скандинавская ходьба и массовый старт на 1000 м. В этом году в рамках старта также пройдёт трейловый маршрут на 25 км.

Участники смогут попробовать свои силы в двух форматах. Организаторы предлагают классический забег по дороге с твёрдым покрытием или бег по лесам и тропам вдоль реки Ваги. Рельеф — равнинный. Набор высоты на 42 км — не более 100 м.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.