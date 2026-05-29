«Забег в платьях» пройдёт в Уфе 6 июня

«Забег в платьях» пройдёт в Уфе 6 июня. Локация — набережная реки Белая. Обязательное условие — дресс-код (красное платье и кроссовки). Участницы смогут попробовать свои силы на дистанциях 2 км и 5 км.

Расписание:

9:00 – начало регистрации;

10:00 — приветствие участниц и развлекательная программа;

10:45 — брифинг и проведение разминки;

11:00 – старт 2 и 5 км;

12:15 – детский старт.

Участниц ждут медаль и цветы на финише, памятный мерч, профессиональные фото, фотозоны, развлечения, а также чаепитие.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.