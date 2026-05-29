«Забег в платьях» пройдёт в Уфе 6 июня. Локация — набережная реки Белая. Обязательное условие — дресс-код (красное платье и кроссовки). Участницы смогут попробовать свои силы на дистанциях 2 км и 5 км.
Расписание:
- 9:00 – начало регистрации;
- 10:00 — приветствие участниц и развлекательная программа;
- 10:45 — брифинг и проведение разминки;
- 11:00 – старт 2 и 5 км;
- 12:15 – детский старт.
Участниц ждут медаль и цветы на финише, памятный мерч, профессиональные фото, фотозоны, развлечения, а также чаепитие.
