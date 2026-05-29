Психотерапевт дала советы, как выстроить прочные внутренние опоры

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина дала советы в беседе с «Чемпионатом», как выстроить прочные внутренние опоры. Всё начинается с дифференциации — отделения своих чувств и желаний от ожиданий значимых других. Критически важна работа с базовым доверием: принимать маленькие решения самостоятельно и брать за них ответственность. Необходима рефлексия переживаний без самокритики: «Что я почувствовал? Почему? Как справился?» Проживание одиночества без побега в гаджеты тренирует внутренний диалог. Терапия здесь не про «починку», а про выращивание ресурса.

«Важно выработать ключевые скиллы. Это эмоциональная регуляция — нужно успокаивать себя без внешних «костылей» (алкоголь, переедание). Далее — самосострадание через замену самобичевания внутренней поддержкой и толерантность к неопределённости, то есть умение жить без чётких ответов и гарантий. Наконец, важны границы — умение говорить «нет» без вины», — сказала эксперт.

Эти навыки формируют автономию: вы перестаёте искать спасателя, становясь им для себя. Внутренние опоры — не врождённая данность, а результат системной работы. Их наличие не отменяет трудностей, но обеспечивает уверенность: «Я справлюсь — даже если сейчас больно». Зрелость — не в отсутствии боли, а в наличии внутренней опоры, когда боль настигает. Последовательная тренировка этих навыков формирует устойчивый внутренний стержень для встречи жизненных вызовов без паники и поиска внешних спасителей.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.