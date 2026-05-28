Санкт-Петербург стал беговой столицей России в 2026 году

Санкт-Петербург по итогам прошедшего 23 мая полумарафона «ЗаБег.РФ» в третий раз признан Беговой столицей России. На втором месте расположился Магадан, на третьем – Москва. Показатель высчитывался, исходя из средней дистанции, преодолённой всеми участниками города, соотношения количества участников «ЗаБег.РФ» к населению и средней скорости бега.

Санкт-Петербург, на правах Беговой столицы, получит на хранение переходящий Кубок, на котором выгравированы победители прежних лет начиная с 2017 года. Награда будет вновь передана городу на Петербургском международном экономическом форуме с участием министра спорта России Михаила Дегтярёва и руководителя «Лиги Героев» Ксении Шойгу.

В этом году «ЗаБег.РФ» проходил во всех регионах России, а также ещё в 38 странах под названием One Run: Китае, Бразилии, Египте, Сербии, Беларуси, Марокко, ОАЭ, Тунисе, Непале, Кыргызстане, Армении, Пакистане, Катаре, Чили, Иордании, Малайзии, Венгрии, Индии, Саудовской Аравии, Таджикистане, Венесуэле, Бангладеш, Узбекистане, Ливане, Черногории, Таиланде, Танзании, Мальдивах, Намибии, Лесото, Перу, ЮАР, Италии, Бахрейне, Конго, Кении, Мексике и Казахстане. Всего полумарафон объединил более 250 тысяч бегунов, а его участники на выбор преодолевали одну из дистанций: 1, 5, 10 и 21,1 км.

Ранее беговой столицей по итогам «ЗаБег.РФ» дважды становилась Казань – в 2017 и 2018 годах, в 2019-м ею стал Владивосток, в 2020-м и 2022-м – Нижний Новгород, в 2021 и 2025 годах – Санкт-Петербург, в 2023-м – Липецк, в 2024-м – Магадан.

