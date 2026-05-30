Футболистка Ирина Правдина рассказала, что сложнее — спорт или бизнес

Футболистка Ирина Правдина рассказала в интервью «Чемпионату», что сложнее — спорт или бизнес. После завершения карьеры она стала генеральным директором роботизированного молочно-товарного комплекса «Никитино» в Нижегородской области.

«Если проводить черту, где сложнее — в футзале или в бизнесе — то точно в футзале. Нужно уметь принять решение здесь и сейчас, в сию секунду. Если промедлишь, момент потерян — не забьёшь гол, не выиграешь титул и т. д», — сказала Правдина.

Ирина объяснила, что в бизнесе все процессы более размеренные: можно подумать, собрать совещание, информацию, обменяться мнениями, посмотреть практики. Спорт же — это всегда про высокий пульс, активность и серьёзную решимость в моменте.

Полную версию интервью с Ириной Правдиной читайте на «Чемпионате» сегодня в 18:30 по московскому времени.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.