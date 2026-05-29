VK Fest представил насыщенную программу в Казани

7 июня у Центра семьи «Казан» пройдёт VK Fest ― крупнейший open-air России. Гостей ждут выступления звёзд на двух музыкальных сценах, автограф-сессии с инфлюенсерами, встречи с экспертами в VK Лектории и семейные развлечения.

Фестиваль откроется в 14:00 и завершится в 22:00. На территории развернутся музыкальные сцены, образовательное пространство VK Лектория, тематические зоны для встреч с инфлюенсерами, семейного отдыха, спорта, игр и мастер-классов. Гостей ждёт много подарков и розыгрышей призов.

На главной сцене свои хиты исполнят FEDUK, Zivert, Клава Кока, Дора, Татьяна Куртукова, Ришат Тухватуллин, Дима Масленников и группа «Сироткин». Вторая музыкальная сцена будет посвящена локальной культуре. Программу на русском и татарском языках проведут двое ведущих. Для зрителей выступят: Раиль Арсланов, Марат Яруллин, DJ Сулейман, Ilgiz & Malsi Music, Defne, Дышать и Beku. Выступления организованы при поддержке журналов «Идель — Идел».

В зоне инфлюенсеров гости смогут взять автографы, сфотографироваться и пообщаться с Клавой Кокой, Димой Масленниковым, Viki Show, «Импровизаторами», Платоном Гороховым, Яном Топлес и Супер Стасом.

VK Лекторий совместно с Техпросветом проведёт встречи с актёром театра и кино Сергеем Безруковым, рэпером Витей АК-47, телеведущей Камилей Харисовой и медиапродюсером Евгенией Плотниковой. Блогеры Ян Топлес, Полина Диброва и бизнесмен Роман Товстик обсудят воспитание детей и семейные ценности в эпоху гаджетов, влияние телефонов и цифровизации.

