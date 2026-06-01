Футуролог рассказал, что будет, если Земля останется без интернета

Футуролог рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», что будет, если Земля останется без интернета. По его словам, отсутствие Сети на протяжении не часов, а дней и тем более полное его исчезновение будет катастрофой — и экономической, и цивилизационной.

«Распад мира на локальные интранет-кластеры даст значительное падение мировой экономики — на уровне тяжёлой мировой войны, только без «отскока». Восстановление приведёт мир на значительно более низкий уровень благосостояния», — сказал эксперт.

Футуролог добавил, что численность населения планеты не удержится при таком падении — вся суть технической эволюции последних двух веков состояла в победе над мальтузианской ловушкой: периодическим голодом и дефицитом продовольствия. Так что грезить или планировать «откат» от технологических достижений — это путь к реальной катастрофе.

