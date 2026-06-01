Психотерапевт рассказала, как сохранять баланс экстравертам и интровертам одновременно

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала в беседе с «Чемпионатом», как сохранять баланс экстравертам и интровертам одновременно. По словам эксперта, такие люди называются отровертами. Для них свойственны черты как активных и общительных экстравертов, так и любящих уединение интровертов.

«Важно не пытаться «переделать» себя в более общительного экстраверта, а научиться лучше заботиться о своих реальных потребностях. Это означает регулярно давать себе время на восстановление после активного общения — без чувства вины. Нужно планировать большие социальные события с «окнами тишины» до и после, а также искать пространства и людей, рядом с которыми не нужно маскироваться, соответствовать ожиданиям или играть роль», — сказала психотерапевт.

Крашкина добавила, ощущение «я другой» в этом случае не значит, что с вами что-то не так или что вы не принадлежите никакому кругу. Скорее наоборот: отроверты часто оказываются людьми, которые умеют и быть с другими, и оставаться верными себе — если позволят себе жить в своём ритме, а не только в том, который от них ждут.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.