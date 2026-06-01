Дерматовенеролог назвала главную ошибку в уходе за кожей летом

Ошибки в летнем уходе за кожей
Дерматовенеролог АО «Медицина» Елизавета Шухман назвала в беседе с «Чемпионатом» главную ошибку в уходе за кожей летом. Летняя жара, УФ-излучение и смена микроклимата влияют на состояние кожи. Многие воспринимают сезон как время для смелых экспериментов, но эпидермису нужна не новизна, а стабильная поддержка.

«Самая частая ошибка – полный отказ от увлажнения в угоду «лёгкости». Обезвоженная кожа компенсирует потерю воды усиленной выработкой сала. Это ведёт к закупорке пор, воспалениям и раннему появлению мелких морщин. Вторая ошибка – использование скрабов с крупными частицами после загара. Микротравмы в сочетании с ультрафиолетом провоцируют стойкую гиперпигментацию и купероз. Третья – нанесение эфирных масел и кислот перед выходом на солнце. Они фототоксичны: повышают чувствительность к лучам, вызывая химические ожоги и пятна», — сказала эксперт.

Летний уход строится на дисциплине, а не на сложных ритуалах. Защита, мягкое очищение и водный баланс работают в связке. Следуйте этим правилам, чтобы сохранить здоровье кожи и снизить риск возрастных изменений. Профилактика всегда эффективнее коррекции последствий.

