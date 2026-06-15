Врач назвала случаи, когда после укуса комара нужна скорая

Обычный укус комара может стать поводом для вызова скорой помощи. Врач общей практики, нутрициолог и гериатр Елена Павлова в беседе с NEWS.ru перечислила симптомы, при которых промедление опасно для жизни.

По словам специалиста, экстренная медицинская помощь необходима, если после укуса появился выраженный местный отёк размером с ладонь. Чаще всего такая чрезмерная реакция иммунной системы встречается у детей, людей с лимфатико-гипопластической конституцией, а также у туристов, столкнувшихся в поездке с новыми для них видами насекомых.

«Выраженный местный отёк размером с ладонь после укуса комара — это сигнал, что иммунная система отреагировала чрезмерно активно, — пояснила Павлова. — Такой отёк развивается в течение нескольких часов, кожа краснеет, становится горячей, может присоединиться локальный зуд и чувство распирания».

Однако звонить в скорую нужно не только при отёке. Критическими симптомами, по словам врача, также являются:

осиплость голоса и лающий кашель (напоминающий тюлений лай);

ощущение кома в горле;

затруднение вдоха или выдоха, чувство нехватки воздуха;

резкая слабость, головокружение, бледность и холодный пот;

падение артериального давления и потеря сознания.

Если реакция сопровождается признаками анафилаксии и распространяется на другие части тела, вызов скорой обязателен, подчеркнула Павлова.

Врач отметила, что антигистаминные таблетки в такой ситуации вторичны. Ключевая помощь — инъекция адреналина, которую должна сделать бригада скорой.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.