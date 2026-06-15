Невролог назвал признаки опасной забывчивости

Каждый человек иногда забывает ключи или нужное слово. Но если забывчивость становится системной, это может сигнализировать о серьёзных проблемах. Кандидат медицинских наук, доцент Пироговского Университета Артём Толмачёв в беседе с Life.ru объяснил, когда пора обратиться к врачу.

По словам специалиста, причины нарушения памяти могут быть разными: от стресса, переутомления и недосыпа до сосудистых заболеваний, последствий инсульта, энцефалопатий и нейродегенеративных расстройств.

«Наиболее важно исключить провоцирующие факторы, которые могут приводить к забывчивости, и уточнить у пациента наличие неврологических заболеваний и/или заболеваний, сопровождающихся повышенным уровнем тревоги», — отметил Толмачёв.

Для первичной самопроверки врач рекомендовал тест SAGE или онлайн-платформу CogniFit. Эти инструменты помогают заподозрить начало когнитивных нарушений.

«При их наличии следует обязательно обратиться за специализированной медицинской помощью для максимально раннего назначения терапии», — резюмировал невролог.

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