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Аллерголог раскрыл неожиданный способ победить аллергию

Аллерголог раскрыл неожиданный способ победить аллергию
Неожиданный способ победить аллергию
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Сезонная аллергия на пыльцу может отступить ещё до появления первых симптомов. Достаточно просто перекусить или пожевать жвачку. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал врач-аллерголог Владимир Болибок.

По словам специалиста, когда человек начинает есть, в его организме вырабатывается большое количество протеолитических ферментов. Эти вещества способны разрушать белки, в том числе те, что выделяются при попадании пыльцы в организм.

«Благодаря этому аллергическая реакция не успевает развиться», — пояснил Болибок.

Кроме того, во время приёма пищи организм выделяет фермент диаминоксидазу. Он необходим для предотвращения ошибочных аллергических реакций на еду за счёт нейтрализации гистамина — вещества, которое как раз и провоцирует отёки, насморк и слезотечение.

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