Благотворительный забег ONCORUN пройдёт в Якутске 6 июня

Благотворительный забег ONCORUN состоится в Якутске 6 июня. Локация — СК «Триумф», озеро Сайсары. Участников ждут дистанции для всех уровней подготовки.

В программе: детский забег на 900 м (от семи до 13 лет), марш «Вместе победим» — 450 м (дистанция с участием онкопациентов, их близких и всех, кто хочет выразить поддержку), а также беговые дистанции. Участники смогут преодолеть один круг вокруг Сайсары — около 3 км (от 14 лет и старше) или три круга вокруг озера — около 10 км.

Призёры в беговых дистанциях будут награждены медалями (золото, серебро и бронза), а каждый финишировавший участник получит медаль финишёра.

