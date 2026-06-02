Гандболистка Владлена Бобровникова поделилась ярким воспоминанием с Олимпийских игр

Гандболистка Владлена Бобровникова в интервью «Чемпионату» поделилась ярким воспоминанием с Олимпиады. Спортсменка участвовала в Олимпийских играх в 2016 году в Рио‑де‑Жанейро и в 2020 году в Токио.

«Приезжаем в Олимпийскую деревню! Тут Фелпс прошёл, тут Надаль в столовке со мной ест сидит. Ты на Олимпиаде среди крутейших спортсменов мира, которых ты видела по телевизору, которые вообще казались тебе недосягаемыми! А ты ходишь там же, где они, ты наравне с ними», — поделилась Бобровникова.

На Олимпиаде 2016 года в Рио‑де‑Жанейро Бобровникова в составе сборной России завоевала золотую медаль, а на Играх 2020-го в Токио — серебряную медаль.

Полную версию интервью с Владленой Бобровниковой читайте на «Чемпионате» сегодня в 15:30 по московскому времени.

