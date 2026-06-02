Главная Lifestyle Новости

Гандболистка Бобровникова назвала спортивный навык, который помогает ей строить бизнес

Владлена Бобровникова
Гандболистка Владлена Бобровникова в интервью «Чемпионату» назвала спортивный навык, который помогает ей строить бизнес. После завершения карьеры Бобровникова погрузилась в развитие собственного дела. Она открыла кафе.

«Навык быстро адаптироваться к обстоятельствам. Это мне невероятно помогает, и я понимаю, что это, скорее всего, именно из гандбола. Потому что когда ты на площадке, вы проигрываете, до конца матча остаётся минута, а вы «горите» в два мяча, тут включается настоящий кризисный менеджмент. Тебе нужно моментально придумать, как вырвать победу. Нужно всё время поворачивать ситуацию в свою пользу», — сказала Бобровникова.

Владлена подчеркнула, что в бизнесе ей часто приходится оперативно включаться в решение различных вопросов и быстро принимать решения. В таких случаях спортивный опыт приходит ей на помощь.

«Партнёры забрали бизнес». Олимпийская чемпионка Бобровникова перезапустила семейное кафе
