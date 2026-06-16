Дерматолог раскрыла главные правила ухода за кожей летом

Летом кожа человека сталкивается с настоящим испытанием: активный ультрафиолет, высокая температура, обезвоживание, кондиционеры и загрязнённый воздух — все эти факторы требуют особого подхода к уходу. Как сохранить здоровье кожи в тёплый сезон, в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог, эксперт Exospherum, медицинский советник и преподаватель учебного центра по эстетической косметологии «Академия Амедис» Елена Коломиец.

По словам эксперта, главная задача летнего ухода — не перегружать кожу, а поддерживать её защитные функции и сохранять гидробаланс.

Летом повышается выработка кожного сала, особенно у жителей крупных городов. Однако, как предупреждает Коломиец, агрессивные очищающие средства — частая ошибка. Они разрушают защитный барьер, что приводит к повышенной чувствительности, жирному блеску и воспалениям. Оптимальный выбор — мягкие гели или пенки, после которых не возникает ощущения «скрипа».

Даже жирная кожа летом нуждается во влаге. Под воздействием солнца и жары она теряет воду быстрее, что проявляется стянутостью, тусклостью и усилением морщин. Врач рекомендует выбирать лёгкие текстуры: флюиды, гели, сыворотки с гиалуроновой кислотой, пептидами и антиоксидантами.

Многие ошибочно полагают, что солнцезащитный крем нужен только на пляже. Коломиец подчёркивает: в летний период SPF обязателен и в городской среде. Ультрафиолет ускоряет старение, провоцирует пигментацию и снижает способность кожи к восстановлению. Для повседневного использования подойдут средства с фактором SPF 30-50.

Летом эксперт советует осторожнее обращаться с активными компонентами. Высокие концентрации кислот, агрессивные пилинги и травмирующие процедуры могут усилить чувствительность кожи и повысить риск появления пигментных пятен. В этот период, по словам дерматолога, работает принцип skin minimalism: меньше агрессии, больше поддержки и восстановления.

Важную роль играет антиоксидантная защита. Витамин С, ниацинамид, ферменты и растительные антиоксиданты помогают коже справляться с оксидативным стрессом, который усиливается под воздействием солнца и городской среды.

И, наконец, врач напоминает: летом коже особенно важен режим восстановления. Полноценный сон, достаточное количество воды и снижение хронического стресса напрямую влияют на её состояние.

«Красота кожи всегда начинается не только с баночек, но и с общего ресурса организма», — резюмировала Елена Коломиец.

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