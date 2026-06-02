Забег Sahara Trail пройдёт в Екатеринбурге 6 июня. В программе старты на 15 км, 10 км, 5 км.

Дистанция проходит по пересечённой местности – песчаным дюнам Урала с техничными спусками. Участников ждёт непростая трасса с бродом и палящее солнце – практически как в пустыне Сахара.

Расписание:

8:30 — выдача стартовых пакетов, регистрация;

9:50 — завершение выдачи стартовых пакетов;

10:00 — старт трейла SAHARA;

10:05 — старт трейла Дети SAHARA;

13:00 — награждение участников.

