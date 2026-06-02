Эксперт поделился лайфхаком, как заснуть душной ночью без кондиционера

Психолог Родион Чепалов рассказал «Чемпионату», что с точки зрения психологии в душную ночь человеку мешает заснуть не только жара, но и тревога из-за неё. Многие начинают злиться, говоря: «Я опять не высплюсь», от чего нервная система возбуждается ещё сильнее, поэтому важно не заставлять себя уснуть, а снижать общее напряжение тела. Хорошо работает короткая аутогенная тренировка, основанная на мышечной релаксации и самовнушении.

«Лёжа в постели, можно медленно повторять: «Моё тело становится тяжелее. Лоб прохладный. Плечи расслабляются. Дыхание спокойное. Я не обязан уснуть мгновенно». Такие фразы позволят мозгу перестать бороться с бессонницей. Есть и физические приёмы, например, прохладный душ или охлаждение стоп и ладоней влажным полотенцем — это помогает телу отдавать тепло. Некоторым легче засыпать под лёгкое движение воздуха от вентилятора или приоткрытого окна, а также под «белый шум», — посоветовал эксперт.

Ещё один психологический приём — уменьшить вечернюю перегрузку. В жару мозг хуже переносит новости, конфликты и бесконечный скроллинг телефона. Иногда для сна полезнее не «усыпляющие техники», а час без экрана и спокойное «замедление» перед ночью.

