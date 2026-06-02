Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Эксперт поделился лайфхаком, как заснуть душной ночью без кондиционера

Эксперт поделился лайфхаком, как заснуть душной ночью без кондиционера
Как заснуть душной ночью
Комментарии

Психолог Родион Чепалов рассказал «Чемпионату», что с точки зрения психологии в душную ночь человеку мешает заснуть не только жара, но и тревога из-за неё. Многие начинают злиться, говоря: «Я опять не высплюсь», от чего нервная система возбуждается ещё сильнее, поэтому важно не заставлять себя уснуть, а снижать общее напряжение тела. Хорошо работает короткая аутогенная тренировка, основанная на мышечной релаксации и самовнушении.

«Лёжа в постели, можно медленно повторять: «Моё тело становится тяжелее. Лоб прохладный. Плечи расслабляются. Дыхание спокойное. Я не обязан уснуть мгновенно». Такие фразы позволят мозгу перестать бороться с бессонницей. Есть и физические приёмы, например, прохладный душ или охлаждение стоп и ладоней влажным полотенцем — это помогает телу отдавать тепло. Некоторым легче засыпать под лёгкое движение воздуха от вентилятора или приоткрытого окна, а также под «белый шум», — посоветовал эксперт.

Ещё один психологический приём — уменьшить вечернюю перегрузку. В жару мозг хуже переносит новости, конфликты и бесконечный скроллинг телефона. Иногда для сна полезнее не «усыпляющие техники», а час без экрана и спокойное «замедление» перед ночью.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Как проучить неплательщика алиментов и получить для ребёнка пенсию от государства Как проучить неплательщика алиментов и получить для ребёнка пенсию от государства
5 тестов на профориентацию для тех, кто всё ещё не знает, кем хочет быть 5 тестов на профориентацию для тех, кто всё ещё не знает, кем хочет быть
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android