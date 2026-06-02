Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Диетолог рассказала, какие фрукты лучше всего утоляют жажду

Диетолог рассказала, какие фрукты лучше всего утоляют жажду
Какие фрукты утоляют жажду
Комментарии

Диетолог Виктория Кострова объяснила в беседе с «Чемпионатом», какие фрукты лучше всего утоляют жажду, а какие — обезвоживают. Она рассказала, что утоление жажды фруктами зависит не столько от количества жидкости в плодах, сколько от баланса между минеральными веществами: натрием, калием, магнием, кальцием, хлоридами и сахаром. В жару лучше всего выбирать фрукты и ягоды, работающие как природные изотоники, предотвращающие обезвоживание.

«Абсолютный чемпион по утолению жажды, хоть с ботанической точки зрения это ягода, — арбуз: он на 92% состоит из воды и богат калием. Отлично спасают от жары грейпфруты, зелёные яблоки, смородина, вишня: их лёгкая кислинка стимулирует слюноотделение и быстро убирает сухость во рту, а низкое содержание фруктозы, природных сахаров, не провоцирует скачков инсулина», — сказала эксперт.

К фруктам, что, напротив, усиливают жажду, относятся: виноград, переспелые бананы, инжир, сладкая черешня и любые сухофрукты. В них содержится высочайшая концентрация природных сахаров, организму требуется дополнительная вода, чтобы их усвоить, для этого он начинает усиленно забирать её из клеток. Старайтесь избегать и соков, в них нет клетчатки, это концентрат фруктозы, который только спровоцирует жажду и отёки.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
5 тестов на профориентацию для тех, кто всё ещё не знает, кем хочет быть 5 тестов на профориентацию для тех, кто всё ещё не знает, кем хочет быть
Как проучить неплательщика алиментов и получить для ребёнка пенсию от государства Как проучить неплательщика алиментов и получить для ребёнка пенсию от государства
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android