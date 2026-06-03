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Психотерапевт рассказала, почему не получается выстроить прочные внутренние опоры

Психотерапевт рассказала, почему не получается выстроить прочные внутренние опоры
Почему нет внутренней опоры
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Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала «Чемпионату», почему не получается выстроить прочные внутренние опоры. По словам эксперта, речь идёт об устойчивой системе ресурсов, обеспечивающей эмоциональную стабильность в кризис. Это не синоним уверенности в себе (временного состояния, зависящего от успехов) и не тождественно ценностям (когнитивным ориентирам).

«Опоры — интегрированная структура из самопринятия, осознания границ, базового доверия к себе и навыков регуляции эмоций. Уверенность колеблется от обстоятельств, ценности могут оставаться «на бумаге», а опоры работают автоматически — как внутренний каркас, удерживающий личность при потрясениях», — сказала Крашкина.

Психотерапевт добавила, что дефицит опор проявляется чётко: постоянный поиск внешнего одобрения перед решениями, паника в одиночестве, перекладывание ответственности на других, гиперзависимость от мнения окружающих. Ключевой маркер — ощущение внутреннего «провала» при малейшей критике. Такие люди живут в хронической неустойчивости: сегодня «всё хорошо» благодаря поддержке партнёра, завтра — крах из-за его молчания. Их эмоциональное состояние полностью определяется внешними факторами.

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