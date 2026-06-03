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Врач рассказала, почему не стоит пить крепкий чай натощак

Врач рассказала, почему не стоит пить крепкий чай натощак
Почему нельзя пить крепкий чай натощак
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Врач-терапевт Светлана Каневская рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», почему не стоит пить крепкий чай натощак. В отличие от простой воды, он содержит кофеин и танины. Чай обладает мягким диуретическим эффектом, поэтому очень крепкий напиток натощак теоретически может давать меньше чистой гидратации и у чувствительных лиц вызывать дискомфорт (ощущение слабости, тремор, тахикардия, усиление дискомфорта в желудке).

«Танины и другие полифенолы могут связывать некоторые нутриенты и при употреблении чая прямо перед едой в больших количествах немного способны снижать их усвоение», — сказала эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
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Кроме того, врач отметила, что риск развития рака пищевода возрастает на 90% при ежедневном употреблении 700 мл чая температурой выше 60°C.

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