Психолог назвала лучший продукт для работы мозга

Он улучшает память и защищает от возрастных нарушений. Психолог, КПТ-терапевт Элен Хачатрян в беседе с «Чемпионатом» назвала шоколад лучшим лакомством для мозга.

По словам специалиста, шоколад содержит флавоноиды — растительные вещества, улучшающие когнитивные функции. Исследования показали, что они повышают способность к обучению, укрепляют память и служат профилактикой возрастных нарушений интеллектуальной деятельности.

Кроме того, шоколад стимулирует кровообращение в головном мозге, благодаря чему клетки получают больше кислорода и питательных веществ. Это помогает легче концентрироваться, быстрее обрабатывать информацию и дольше сохранять внимание.

Какао-бобы также богаты тирозином, фенилэтиламином и теобромином. Эти соединения участвуют в выработке нейромедиаторов, отвечающих за эмоциональное состояние: способствуют выбросу эндорфинов (поддержание внутреннего баланса) и дофамина (энергия и мотивация).

Хачатрян предупредила, что важно соблюдать меру: по рекомендации ВОЗ, доля добавленного сахара не должна превышать 10% от общего рациона.

Отдельно психолог отметила жвачку без сахара как простой способ «перезагрузить» мозг. Повторяющиеся жевательные движения действуют успокаивающе, дают ощущение контроля над ситуацией, помогают справляться со стрессом и лучше регулировать эмоции.

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