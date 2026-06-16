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Врач назвала самые вредные способы приготовления картофеля

Врач назвала самые вредные способы приготовления картофеля
Самые вредные способы приготовления картофеля
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Картофель сам по себе не является вредным продуктом, однако некоторые способы его приготовления могут серьёзно навредить здоровью. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с NEWS.ru назвала пюре, картофель фри и сильно обжаренный картофель самыми опасными вариантами.

По словам специалиста, при таком приготовлении блюда становятся чрезмерно калорийными, содержат много соли и впитывают большое количество масла. Кроме того, при сильном нагревании в картофеле может образовываться акриламид — вещество, которое связывают с повышенным риском неврологических и онкологических заболеваний.

Наиболее полезными методами приготовления Кашух назвала варку и запекание. При такой обработке клубни сохраняют витамины и микроэлементы, а в блюде не образуется избыток жира. Особенно полезен картофель, запечённый в кожуре: он содержит дополнительную клетчатку, улучшающую работу кишечника.

Отдельно врач отметила пользу охлаждённого варёного картофеля. После охлаждения часть крахмала превращается в резистентный (устойчивый) крахмал, который медленнее переваривается и служит питательной средой для полезных кишечных бактерий.

В числе самых нежелательных продуктов — картофельные чипсы. В них много жиров (включая опасные трансжиры), соли и усилителей вкуса. При регулярном употреблении чипсы способствуют набору веса и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

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