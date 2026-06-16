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Эксперт объяснил, действительно ли свекольный сок снижает давление

Эксперт объяснил, действительно ли свекольный сок снижает давление
Правда ли свекольный сок снижает давление?
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Свекольный сок часто называют простым и натуральным средством от повышенного давления. Действительно ли он помогает гипертоникам и можно ли на него полностью положиться? На эти вопросы в беседе с aif.ru ответил кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский.

По словам эксперта, свёкла — бесспорно, полезный овощ. Она содержит антоцианы — полифенольные соединения, которые укрепляют сосудистую стенку и обладают антиоксидантным действием. Также в ней много пищевых волокон, регулирующих работу кишечника, что косвенно влияет на общее самочувствие. При регулярном употреблении свёкла действительно способствует нормализации артериального давления.

Однако есть несколько важных нюансов. Чтобы получить выраженный лечебный эффект, свекольный сок нужно пить в таких количествах, которые организм способен переварить далеко не всегда. Избыток сока может раздражать желудочно-кишечный тракт — это особенно опасно для людей с гастритом, язвенной болезнью или синдромом раздражённого кишечника. Кроме того, у некоторых свёкла вызывает аллергию или окрашивание мочи и кала (что безопасно, но может пугать).

Игорь Сокольский подчёркивает, что лечиться одной свёклой при диагностированной гипертонии не стоит. Она не заменит лекарства, назначенные врачом. Но как часть здорового рациона овощ, безусловно, полезен: помогает поддерживать давление в норме, регулирует работу кишечника и снабжает организм ценными микроэлементами.

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